Душевая система Damixa Gala 953000300 черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Gala 953000300 черный
Мягкие геометричные формы душевой система Gala в сочетании с трендовым черным покрытием идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм (1030м м – 1460 мм) водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки (220 мм) и 3 режима ручного. душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой всего одним нажатием. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&Clean.
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