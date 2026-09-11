Top.Mail.Ru
Кабель DisplayPort (m) DVI (m) 3м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель DisplayPort (m) DVI (m) 3м черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель DisplayPort (m) DVI (m) 3м черный - фото 1
Кабель DisplayPort (m) DVI (m) 3м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Длина кабеля, м
3
  • Кабель DisplayPort (m) DVI (m) 3м черный - фото 1
  • Кабель DisplayPort (m) DVI (m) 3м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабель питания
Высота, см
18
Особенности
магнитный, позолоченные контакты
Разъемы
DVI
Ширина, см
3
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
230

Описание товара Кабель DisplayPort (m) DVI (m) 3м черный

Кабель DisplayPort (m) DVI (m) - кабель-адаптер для устройств с интерфейсом DisplayPort подключаемых к монитору или телевизору с входом DVI.

Отзывы о товаре Кабель DisplayPort (m) DVI (m) 3м черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабель питания
Высота, см
18
Особенности
магнитный, позолоченные контакты
Разъемы
DVI
Ширина, см
3
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель DisplayPort (m) DVI (m) - кабель-адаптер для устройств с интерфейсом DisplayPort подключаемых к монитору или телевизору с входом DVI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель DisplayPort (m) DVI (m) 3м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...