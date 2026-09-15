Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D
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Характеристики
Тип товара
Нивелир
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 860 руб.
В наличии
Код товара: 603453
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 860 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нивелир
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, г.
878
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D
Лазерный нивелир Fliesen 4D – проецирует 2 вертикали и 2 горизонтали с разверткой в 360 градусов. Расположение голов с излучателями на верхней и нижней сторонах прибора позволяет Fliesen 4D строить плоскости максимально близко к полу и потолку. Уровень идеально подходит для работ в помещениях и на открытых строительных площадках. У него металлический каркас и прорезиненный корпус. В комплекте идут 2 сменных аккумулятора, кейс для безопасной транспортировки, подъемная платформа, крепления двух видов и магнитная мишень.
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Лазерный нивелир Fliesen 4D – проецирует 2 вертикали и 2 горизонтали с разверткой в 360 градусов. Расположение голов с излучателями на верхней и нижней сторонах прибора позволяет Fliesen 4D строить плоскости максимально близко к полу и потолку. Уровень идеально подходит для работ в помещениях и на открытых строительных площадках. У него металлический каркас и прорезиненный корпус. В комплекте идут 2 сменных аккумулятора, кейс для безопасной транспортировки, подъемная платформа, крепления двух видов и магнитная мишень.
Купить Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D - по цене 22860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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