The Rolling Stones - Tattoo You - deluxe (0602438349524) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Stones Tattoo You
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб.
В наличии
Код товара: 599098
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5 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Stones Tattoo You
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Tattoo You - deluxe (0602438349524) виниловая пластинка
ДИСК 1: A1. Start Me Up. A2. Hang Fire. A3. Slave. A4. Little T &amp; A. A5. Black Limousine. A6. Neighbours. B1. Worried About You. B2. Tops. B3. Heaven. B4. No Use In Crying. B5. Waiting On A Friend. ДИСК 2: C1. Living In The Heart Of Love. C2. Fiji Jim. C3. Troubles A’ Comin. C4. Shame Shame Shame. C5. Drift Away. D6. It’s A Lie. D7. Come To The Ball. D8. Fast Talking Slow Walking. D9. Start Me Up (Early Version).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Stones Tattoo You
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
ДИСК 1: A1. Start Me Up. A2. Hang Fire. A3. Slave. A4. Little T &amp; A. A5. Black Limousine. A6. Neighbours. B1. Worried About You. B2. Tops. B3. Heaven. B4. No Use In Crying. B5. Waiting On A Friend. ДИСК 2: C1. Living In The Heart Of Love. C2. Fiji Jim. C3. Troubles A’ Comin. C4. Shame Shame Shame. C5. Drift Away. D6. It’s A Lie. D7. Come To The Ball. D8. Fast Talking Slow Walking. D9. Start Me Up (Early Version).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить The Rolling Stones - Tattoo You - deluxe (0602438349524) виниловая пластинка - по цене 5910 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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