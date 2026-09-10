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Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Long Walk Home (45rpm)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402069
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Коллекция Gabriel, Peter
filter_none Товар входит в коллекцию Gabriel, Peter

Коллекция Gabriel, Peter


Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0884108005187]
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Long Walk Home (45rpm)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка

Track List

A1Jigalong4:04
A2Stealing The Children3:20
A3Unlocking The Door1:58
A4The Tracker2:48
A5Running To The Rain3:19
B1On The Map0:59
B2A Sense Of Home2:00
B3Go Away Mr. Evans5:15
B4Moodoo's Secret3:03
B5Gracie's Recapture4:40
C1Crossing The Salt Pan5:08
C2The Return (Parts 1, 2 And 3)10:26
D1Ngankarrparni (Sky Blue - Reprise)6:02
D2The Rabbit-Proof Fence1:07
D3Cloudless4:50



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0884108005187]
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Long Walk Home (45rpm)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Jigalong4:04
A2Stealing The Children3:20
A3Unlocking The Door1:58
A4The Tracker2:48
A5Running To The Rain3:19
B1On The Map0:59
B2A Sense Of Home2:00
B3Go Away Mr. Evans5:15
B4Moodoo's Secret3:03
B5Gracie's Recapture4:40
C1Crossing The Salt Pan5:08
C2The Return (Parts 1, 2 And 3)10:26
D1Ngankarrparni (Sky Blue - Reprise)6:02
D2The Rabbit-Proof Fence1:07
D3Cloudless4:50


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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