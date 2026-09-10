Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Long Walk Home (45rpm)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402069
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gabriel, Peter
Коллекция Gabriel, Peter
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитPeter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (08841080041...
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитPeter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пласти...
Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0884108005187]
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Long Walk Home (45rpm)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Jigalong
|4:04
|A2
|Stealing The Children
|3:20
|A3
|Unlocking The Door
|1:58
|A4
|The Tracker
|2:48
|A5
|Running To The Rain
|3:19
|B1
|On The Map
|0:59
|B2
|A Sense Of Home
|2:00
|B3
|Go Away Mr. Evans
|5:15
|B4
|Moodoo's Secret
|3:03
|B5
|Gracie's Recapture
|4:40
|C1
|Crossing The Salt Pan
|5:08
|C2
|The Return (Parts 1, 2 And 3)
|10:26
|D1
|Ngankarrparni (Sky Blue - Reprise)
|6:02
|D2
|The Rabbit-Proof Fence
|1:07
|D3
|Cloudless
|4:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAir - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитLee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJanelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитNecrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0884108005187]
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Long Walk Home (45rpm)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Jigalong
|4:04
|A2
|Stealing The Children
|3:20
|A3
|Unlocking The Door
|1:58
|A4
|The Tracker
|2:48
|A5
|Running To The Rain
|3:19
|B1
|On The Map
|0:59
|B2
|A Sense Of Home
|2:00
|B3
|Go Away Mr. Evans
|5:15
|B4
|Moodoo's Secret
|3:03
|B5
|Gracie's Recapture
|4:40
|C1
|Crossing The Salt Pan
|5:08
|C2
|The Return (Parts 1, 2 And 3)
|10:26
|D1
|Ngankarrparni (Sky Blue - Reprise)
|6:02
|D2
|The Rabbit-Proof Fence
|1:07
|D3
|Cloudless
|4:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Peter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187) виниловая пластинка