Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
33
Цветовая температура
5600 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%7 890 руб. 10 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598936
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
33
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
7.6x7.6x9.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х11
Вес, г.
800
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D
Godox Litemons LC30D — это ультракомпактный, легкий светодиодный осветитель постоянного света, разработанный специально для настольной предметной съемки, макрофотографии, ведения блогов и прямых трансляций. По данным производителя Godox, прибор размером со стандартную кофейную кружку выдает мощный направленный поток света, позволяющий проработать мелкие детали объектов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
33
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
7.6x7.6x9.2
Страна производитель
Китай
Godox Litemons LC30D — это ультракомпактный, легкий светодиодный осветитель постоянного света, разработанный специально для настольной предметной съемки, макрофотографии, ведения блогов и прямых трансляций. По данным производителя Godox, прибор размером со стандартную кофейную кружку выдает мощный направленный поток света, позволяющий проработать мелкие детали объектов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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