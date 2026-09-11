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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D

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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
33
Цветовая температура
5600 К
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
7 890 руб.  10 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598936
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
33
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
7.6x7.6x9.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х11
Вес, г.
800

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D

Godox Litemons LC30D — это ультракомпактный, легкий светодиодный осветитель постоянного света, разработанный специально для настольной предметной съемки, макрофотографии, ведения блогов и прямых трансляций. По данным производителя Godox, прибор размером со стандартную кофейную кружку выдает мощный направленный поток света, позволяющий проработать мелкие детали объектов.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LC30D




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
33
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
7.6x7.6x9.2
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Litemons LC30D — это ультракомпактный, легкий светодиодный осветитель постоянного света, разработанный специально для настольной предметной съемки, макрофотографии, ведения блогов и прямых трансляций. По данным производителя Godox, прибор размером со стандартную кофейную кружку выдает мощный направленный поток света, позволяющий проработать мелкие детали объектов.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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