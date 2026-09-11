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Характеристики
Тип товара
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Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598929
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Набор флагов и сеток Godox SF6090 предназначен для управления направленностью света и его «жесткостью» – степенью яркости и рассеянности. Набор поможет фотографам и видеографам отрегулировать освещенные и затемненные области объекта, чтобы получить равномерное, или наоборот, контрастное изображение. В комплект входят 5 складных рамок для флагов, 5 тканевых полотен 60х90см для различного управления светом, а также 2 пальца 35.5х10см и 2 точки ?16.5см способны точнее регулировать свет на небольших объектах. Флаги подойдут для формирования, блокирования или рассеивания света от постоянных и импульсных источников во время фото- и видеосъемки.
Набор флагов и сеток Godox SF6090 предназначен для управления направленностью света и его «жесткостью» – степенью яркости и рассеянности. Набор поможет фотографам и видеографам отрегулировать освещенные и затемненные области объекта, чтобы получить равномерное, или наоборот, контрастное изображение. В комплект входят 5 складных рамок для флагов, 5 тканевых полотен 60х90см для различного управления светом, а также 2 пальца 35.5х10см и 2 точки ?16.5см способны точнее регулировать свет на небольших объектах. Флаги подойдут для формирования, блокирования или рассеивания света от постоянных и импульсных источников во время фото- и видеосъемки.
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