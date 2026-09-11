Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596793
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Описание товара Электробритва Braun Series 7 71-S1000s
Электрическая бритва Braun S7 71-N1000S Black/Noire — это бритва с системой адаптации 360° Flex, которая безупречно повторяет контуры лица и адаптируется к любой поверхности. Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначены для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе. Технология Auto Sence настраивает бритву под вашу бороду и автоматически управляет мощностью. Вы легко сбреете даже густую бороду. Литий-ионный аккумулятор электробритвы обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки. Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают превосходный хват в любом положении бритвы.
Электрическая бритва Braun S7 71-N1000S Black/Noire — это бритва с системой адаптации 360° Flex, которая безупречно повторяет контуры лица и адаптируется к любой поверхности. Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначены для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе. Технология Auto Sence настраивает бритву под вашу бороду и автоматически управляет мощностью. Вы легко сбреете даже густую бороду. Литий-ионный аккумулятор электробритвы обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки. Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают превосходный хват в любом положении бритвы.
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