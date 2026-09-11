Top.Mail.Ru
Электробритва Braun Series 7 71-S1000s купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электробритва Braun Series 7 71-S1000s

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 1
Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 2
Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 3
Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 4
Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 5
Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 1
  • Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 2
  • Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 3
  • Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 4
  • Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 5
  • Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596793
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х7
Вес, г.
410

Описание товара Электробритва Braun Series 7 71-S1000s

Электрическая бритва Braun S7 71-N1000S Black/Noire — это бритва с системой адаптации 360° Flex, которая безупречно повторяет контуры лица и адаптируется к любой поверхности. Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначены для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе. Технология Auto Sence настраивает бритву под вашу бороду и автоматически управляет мощностью. Вы легко сбреете даже густую бороду. Литий-ионный аккумулятор электробритвы обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки. Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают превосходный хват в любом положении бритвы.

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 7 71-S1000s




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая бритва Braun S7 71-N1000S Black/Noire — это бритва с системой адаптации 360° Flex, которая безупречно повторяет контуры лица и адаптируется к любой поверхности. Бритвы данной серии 100% водонепроницаемые и предназначены для сухого бритья, с пеной, гелем и в душе. Технология Auto Sence настраивает бритву под вашу бороду и автоматически управляет мощностью. Вы легко сбреете даже густую бороду. Литий-ионный аккумулятор электробритвы обеспечивает до 3 недель бритья и имеет функцию быстрой 5-минутной зарядки. Эргономичная изогнутая форма и идеальное расположение точек касания интерфейса обеспечивают превосходный хват в любом положении бритвы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Braun Series 7 71-S1000s - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...