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Монитор Philips 27" 27E1N5600HE черный IPS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 27" 27E1N5600HE черный IPS

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Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 1
Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 2
Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 3
Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 4
Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 5
Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 6
Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 7
Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 8
Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 9
Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 7
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 8
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 9
  • Монитор Philips 27&quot; 27E1N5600HE черный IPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 040 руб. 
Начислим 305 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Philips 27" 27E1N5600HE черный IPS
19 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
78х52х18
Вес, кг.
10.65

Описание товара Монитор Philips 27" 27E1N5600HE черный IPS

27 монитор Philips 27E1N5600HE/00 оптимально подойдет вам, если вы выбираете устройство вывода графики для эксплуатации как с игровым системным блоком, так и для работы. Он отличается наличием дисплея с диагональю 27 дюймов, который демонстрирует наибольшее разрешение 2560x1440 пикселей при частоте обновления кадров 75 Гц. Экран с трехсторонним безрамочным дизайном изготавливается на основе матрицы IPS. Углы обзора по вертикали и по горизонтали у этого монитора равняются 178°. Монитор Philips 27E1N5600HE/00 располагает видеовходами HDMI, DisplayPort и USB Type-C, решающими задачу его подключения к системному блоку ПК, игровой консоли или ноутбуку. Устройство комплектуется пластиковой настольной подставкой, которая позволяет регулировать угол его наклона. Среди удобных особенностей монитора стоит отметить поддержку технологий FlickerFree и Low Blue Light? (заглушение интенсивности синего цвета), наличие встроенной акустической системы.

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27E1N5600HE черный IPS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мониторы
Описание
27 монитор Philips 27E1N5600HE/00 оптимально подойдет вам, если вы выбираете устройство вывода графики для эксплуатации как с игровым системным блоком, так и для работы. Он отличается наличием дисплея с диагональю 27 дюймов, который демонстрирует наибольшее разрешение 2560x1440 пикселей при частоте обновления кадров 75 Гц. Экран с трехсторонним безрамочным дизайном изготавливается на основе матрицы IPS. Углы обзора по вертикали и по горизонтали у этого монитора равняются 178°. Монитор Philips 27E1N5600HE/00 располагает видеовходами HDMI, DisplayPort и USB Type-C, решающими задачу его подключения к системному блоку ПК, игровой консоли или ноутбуку. Устройство комплектуется пластиковой настольной подставкой, которая позволяет регулировать угол его наклона. Среди удобных особенностей монитора стоит отметить поддержку технологий FlickerFree и Low Blue Light? (заглушение интенсивности синего цвета), наличие встроенной акустической системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 27" 27E1N5600HE черный IPS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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