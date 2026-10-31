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Монитор ViewSonic 32" IPS VA3209-2K-MHD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор ViewSonic 32" IPS VA3209-2K-MHD

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Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 1
Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 2
Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 3
Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 4
Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 5
Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 6
Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 7
Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 8
Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 9
Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 1
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 2
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 3
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 4
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 5
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 6
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 7
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 8
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 9
  • Монитор ViewSonic 32&quot; IPS VA3209-2K-MHD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 660 руб. 
Начислим 299 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор ViewSonic 32" IPS VA3209-2K-MHD
18 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viewsonic
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
75х40х20
Вес, кг.
9.2

Описание товара Монитор ViewSonic 32" IPS VA3209-2K-MHD

ViewSonic VA3209-2K-MHD — это 32-дюймовый 2K-монитор с входами HDMI и DisplayPort для бизнеса и дома. Благодаря 32-дюймовому дисплею и разрешению 2560x1440, обеспечивающему более крупные и четкие изображения, монитор QHD повышает вашу производительность. Оптимальная производительность экрана и комфортный просмотр без разрывов и заиканий обеспечиваются благодаря адаптивной синхронизации, технологии защиты зрения и различным предустановкам ViewMode. Просто расширьте свое рабочее пространство и оцените по-настоящему органичную и эргономичную многозадачность всего на одном экране благодаря креплению, совместимому со стандартом VESA, и низкому энергопотреблению.

Отзывы о товаре Монитор ViewSonic 32" IPS VA3209-2K-MHD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Viewsonic
Тип товара
Мониторы
Описание
ViewSonic VA3209-2K-MHD — это 32-дюймовый 2K-монитор с входами HDMI и DisplayPort для бизнеса и дома. Благодаря 32-дюймовому дисплею и разрешению 2560x1440, обеспечивающему более крупные и четкие изображения, монитор QHD повышает вашу производительность. Оптимальная производительность экрана и комфортный просмотр без разрывов и заиканий обеспечиваются благодаря адаптивной синхронизации, технологии защиты зрения и различным предустановкам ViewMode. Просто расширьте свое рабочее пространство и оцените по-настоящему органичную и эргономичную многозадачность всего на одном экране благодаря креплению, совместимому со стандартом VESA, и низкому энергопотреблению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор ViewSonic 32" IPS VA3209-2K-MHD – стоимость товара 18660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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