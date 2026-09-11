Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1532 130Вт черный/серебристый
Вакууматор Kitfort КТ-1532 обеспечит долгие сроки хранения ваших любимых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют дольше аппетитный вид, вкус и полезные свойства, а портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Положите открытый край пакета под крышку вакууматора, закройте крышку, опустив её вниз, и зафиксируйте её ручкой до упора. Выберите режим, в результате образования вакуума пакет плотно обжимает продукты. После вакуумирования, прибор запечатает пакет. У КТ-1532 есть режимы для вакуумирования сухих, влажных и мягких продуктов с различным временем запечатывания. Влажные продукты могут намочить край пакета, поэтому время увеличено. Для надёжности можно запечатать пакет одинарным или двойным швом. У КТ-1532 можно активировать режим откачки воздуха из контейнеров. Вакуумирование происходит при помощи шланга, вставленного в фитинг вакууматора одним концом, а другим в крышку контейнера. Вы можете дополнительно приобрести набор контейнеров КТ-1500-10.
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