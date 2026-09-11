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Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная

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Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 1
Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 2
Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 3
Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 4
Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595630
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
78x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
792 x 56 x 512 мм
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
66х42х10
Вес, кг.
14

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная

Варочная панель Bosch PXE801DC1E оснащена функцией PowerBoost при ее активации вся мощь переходить на 1 зону нагрева, это удобно, если вам надо вскипятить воду за считанные минуты. Restart сохранит ваши настройки, после непредвиденного отключения устройства. FlexInduction позволяет объединить 2 зоны нагрева в одну, удобно для приготовления на разных по типу размером посуды. Ключевые особенности: PowerBoost Restart FlexInduction



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
78x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
792 x 56 x 512 мм
Страна производитель
Испания
Описание
Варочная панель Bosch PXE801DC1E оснащена функцией PowerBoost при ее активации вся мощь переходить на 1 зону нагрева, это удобно, если вам надо вскипятить воду за считанные минуты. Restart сохранит ваши настройки, после непредвиденного отключения устройства. FlexInduction позволяет объединить 2 зоны нагрева в одну, удобно для приготовления на разных по типу размером посуды. Ключевые особенности: PowerBoost Restart FlexInduction


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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