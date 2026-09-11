Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7107 1560Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
зерновой, молотый, капсулы
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
нет
Объём резервуара для воды
2
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595602
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
зерновой, молотый, капсулы
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
нет
Объём резервуара для воды
2
Материал корпуса
пластик
Особенности
встроенная кофемолка, нагреватель - термоблок
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
19
Подогрев чашек
нет
Оснащение система самоочистки
да
Длина сетевого кабеля
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х37
Вес, кг.
7.9
Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7107 1560Вт черный/серебристый
Кофемашина капсульная KITFORT КТ-7107 представлена в черном корпусе с простым кнопочным управлением, индикаторами включения и отсутствия воды. Устройство оснащено 4 режимами приготовления разных напитков, регулировкой порции и функцией автоотключения. Программа самоочистки упрощает уход за кофемашиной. Благодаря работе с давлением 19 Бар и наличию 3 адаптеров KITFORT КТ-7107 поддерживает капсулы разных производителей, готовит ароматный и насыщенный эспрессо. Устройство дополнено встроенной кофемолкой. Отдельный адаптер и мерная ложка позволяют готовить бодрящий напиток из молотых сортов кофе.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1560
Используемый кофе
зерновой, молотый, капсулы
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
нет
Объём резервуара для воды
2
Материал корпуса
пластик
Особенности
встроенная кофемолка, нагреватель - термоблок
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
нет
Развернуть
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
19
Подогрев чашек
нет
Оснащение система самоочистки
да
Длина сетевого кабеля
0.9
Страна производитель
Китай
Кофемашина капсульная KITFORT КТ-7107 представлена в черном корпусе с простым кнопочным управлением, индикаторами включения и отсутствия воды. Устройство оснащено 4 режимами приготовления разных напитков, регулировкой порции и функцией автоотключения. Программа самоочистки упрощает уход за кофемашиной. Благодаря работе с давлением 19 Бар и наличию 3 адаптеров KITFORT КТ-7107 поддерживает капсулы разных производителей, готовит ароматный и насыщенный эспрессо. Устройство дополнено встроенной кофемолкой. Отдельный адаптер и мерная ложка позволяют готовить бодрящий напиток из молотых сортов кофе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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