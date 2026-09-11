Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT
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Характеристики
Описание товара Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT
Колонки 2.0 Edifier G5000 с поддержкой Hi-Res Audio станут отличным дополнением для вашего компьютера, ноутбука или другого мультимедийного устройства. Основой данной модели являются высококачественные динамики суммарной мощностью 88 Вт. Благодаря этому, а также поддержке широкого диапазона частот и звуковой схемы формата 2.0 аудиосистема может обеспечить качественное и насыщенное звучание, даря вам комфорт как при прослушивании музыки, так и во время просмотра кино или игр. Колонки 2.0 Edifier G5000 выполнены в закрытом корпусе из высококачественного металла и пластика. Благодаря своим компактным размерам модель может легко размещаться непосредственно на рабочем столе или полке. Кроме того, модель отличается стильным дизайном, главной особенностью которого является наличие RGB-подсветки динамиков. Для подключения аудиосистемы может использоваться целый ряд разъемов – в частности, USB, Jack 3.5 мм, а также оптический и коаксиальный S/PDIF. Кроме того, подключение может производиться при помощи беспроводного протокола Bluetooth 5.0. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Управление громкостью осуществляется при помощи пары кнопок на корпусе или непосредственно с устройства, передающего звук. Колонки поставляются в фирменной упаковке вместе с кабелями.
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