Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B)
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Характеристики
Тип товара
Внешний накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 750 руб.
В наличии
Код товара: 586964
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х13х6
Вес, г.
120
Описание товара Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B)
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS4TSJ25H3B] представлен в эргономичном синем корпусе с надежной защитой от ударов. Портативный накопитель с форм-фактором 2.5” позволяет сохранить 4 ТБ информации. Гарантируется высокая скорость чтения и записи.
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS4TSJ25H3B] представлен в эргономичном синем корпусе с надежной защитой от ударов. Портативный накопитель с форм-фактором 2.5” позволяет сохранить 4 ТБ информации. Гарантируется высокая скорость чтения и записи.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний HDD Transcend 4.0Tb StoreJet 25H3 (TS4TSJ25H3B) - по цене 30750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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