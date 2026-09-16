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Внешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G

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Внешний SSD Synology SATA 2.5&quot; 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1.92 Тб
Интерфейс подключения
SATA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 780 руб. 
Начислим 2893 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G
180 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1.92 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
Без салазок
Интерфейс подключения
SATA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х1
Вес, г.
50

Описание товара Внешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G

SSD Synology объёмом 1,92 ТБ — компактный накопитель в форм-факторе 2,5 дюйма для хранения большого объёма данных. Интерфейс SATA обеспечивает совместимость с соответствующими устройствами, а серебристый цвет придаёт модели аккуратный современный вид. Формат 2,5 дюйма удобен для размещения там, где важно сохранить свободное пространство.



Теги товара: ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1.92 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
Без салазок
Интерфейс подключения
SATA
Страна производитель
Китай
Описание
SSD Synology объёмом 1,92 ТБ — компактный накопитель в форм-факторе 2,5 дюйма для хранения большого объёма данных. Интерфейс SATA обеспечивает совместимость с соответствующими устройствами, а серебристый цвет придаёт модели аккуратный современный вид. Формат 2,5 дюйма удобен для размещения там, где важно сохранить свободное пространство.


Теги товара: ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G - по цене 180780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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