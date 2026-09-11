Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS)
Synology RackStation RS3621RPxs - 12-отсековое стоечное NAS-хранилище 2U с процессором Intel Xeon D-1531 (6 ядер, 2.2-2.7 ГГц), 8 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 64 ГБ) и двумя резервированными БП по 500 Вт. Модель рассчитана на высокие нагрузки: до ~4.7 ГБ/с последовательного чтения и около 189k IOPS при 4K Random Read при корректной конфигурации дисков и сети.
Для кого и под какие задачи
RS3621RPxs подойдёт компаниям, которым нужен центр файлового хранения, резервного копирования, iSCSI-LUN для виртуализации и других критичных сервисов с круглосуточной работой. 12 отсеков позволяют строить большие RAID-массивы под базы данных, медиаархивы, бэкапы и проектные данные без быстрой замены платформы.
Аппаратные возможности и хранение
Система поддерживает 12 дисков 2.5?/3.5? SATA и масштабируется до 36 накопителей с помощью двух полок расширения RX1217(RP). Два слота PCIe 3.0 x8 позволяют установить 10/25GbE-карты и/или NVMe-адаптеры для SSD-кэша, повышая скорость отклика и пропускную способность.
Сети и ПО
На борту - 4?1GbE RJ-45 с поддержкой агрегации каналов, есть поддержка Wake-on-LAN/WAN и планируемого включения/выключения. Устройство работает под управлением Synology DSM с полным набором сервисов: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, репликация, Active Directory/LDAP, резервное копирование и интеграция с виртуализационными платформами.
Важные нюансы перед покупкой
Модель рассчитана на стойку и серверную инфраструктуру: шум около 50 дБ и энергопотребление уровня 500+ Вт требуют отдельного помещения и продуманного охлаждения. Для достижения заявленных скоростей и отказоустойчивости важно заранее спланировать конфигурацию RAID, тип дисков (HDD/SSD), наличие SSD-кэша и сетевую часть (10/25GbE-коммутаторы, LACP).
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Synology RackStation RS3621RPxs - 12-отсековое стоечное NAS-хранилище 2U с процессором Intel Xeon D-1531 (6 ядер, 2.2-2.7 ГГц), 8 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 64 ГБ) и двумя резервированными БП по 500 Вт. Модель рассчитана на высокие нагрузки: до ~4.7 ГБ/с последовательного чтения и около 189k IOPS при 4K Random Read при корректной конфигурации дисков и сети.
Для кого и под какие задачи
RS3621RPxs подойдёт компаниям, которым нужен центр файлового хранения, резервного копирования, iSCSI-LUN для виртуализации и других критичных сервисов с круглосуточной работой. 12 отсеков позволяют строить большие RAID-массивы под базы данных, медиаархивы, бэкапы и проектные данные без быстрой замены платформы.
Аппаратные возможности и хранение
Система поддерживает 12 дисков 2.5?/3.5? SATA и масштабируется до 36 накопителей с помощью двух полок расширения RX1217(RP). Два слота PCIe 3.0 x8 позволяют установить 10/25GbE-карты и/или NVMe-адаптеры для SSD-кэша, повышая скорость отклика и пропускную способность.
Сети и ПО
На борту - 4?1GbE RJ-45 с поддержкой агрегации каналов, есть поддержка Wake-on-LAN/WAN и планируемого включения/выключения. Устройство работает под управлением Synology DSM с полным набором сервисов: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, репликация, Active Directory/LDAP, резервное копирование и интеграция с виртуализационными платформами.
Важные нюансы перед покупкой
Модель рассчитана на стойку и серверную инфраструктуру: шум около 50 дБ и энергопотребление уровня 500+ Вт требуют отдельного помещения и продуманного охлаждения. Для достижения заявленных скоростей и отказоустойчивости важно заранее спланировать конфигурацию RAID, тип дисков (HDD/SSD), наличие SSD-кэша и сетевую часть (10/25GbE-коммутаторы, LACP).
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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