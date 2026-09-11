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Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS)

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Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 1
Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 2
Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 3
Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 4
Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 5
Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
509 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586057
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, набор принадлежностей, документация, кабель питания x2
Модель процессора
Intel Xeon D-1531
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
12 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
140
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
724x482x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х61х23
Вес, кг.
14.77

Описание товара Сетевое хранилище Synology (Rack2U) (RS3621RPXS)

Synology RackStation RS3621RPxs - 12-отсековое стоечное NAS-хранилище 2U с процессором Intel Xeon D-1531 (6 ядер, 2.2-2.7 ГГц), 8 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 64 ГБ) и двумя резервированными БП по 500 Вт. Модель рассчитана на высокие нагрузки: до ~4.7 ГБ/с последовательного чтения и около 189k IOPS при 4K Random Read при корректной конфигурации дисков и сети.

Для кого и под какие задачи

RS3621RPxs подойдёт компаниям, которым нужен центр файлового хранения, резервного копирования, iSCSI-LUN для виртуализации и других критичных сервисов с круглосуточной работой. 12 отсеков позволяют строить большие RAID-массивы под базы данных, медиаархивы, бэкапы и проектные данные без быстрой замены платформы.

Аппаратные возможности и хранение

Система поддерживает 12 дисков 2.5?/3.5? SATA и масштабируется до 36 накопителей с помощью двух полок расширения RX1217(RP). Два слота PCIe 3.0 x8 позволяют установить 10/25GbE-карты и/или NVMe-адаптеры для SSD-кэша, повышая скорость отклика и пропускную способность.

Сети и ПО

На борту - 4?1GbE RJ-45 с поддержкой агрегации каналов, есть поддержка Wake-on-LAN/WAN и планируемого включения/выключения. Устройство работает под управлением Synology DSM с полным набором сервисов: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, репликация, Active Directory/LDAP, резервное копирование и интеграция с виртуализационными платформами.

Важные нюансы перед покупкой

Модель рассчитана на стойку и серверную инфраструктуру: шум около 50 дБ и энергопотребление уровня 500+ Вт требуют отдельного помещения и продуманного охлаждения. Для достижения заявленных скоростей и отказоустойчивости важно заранее спланировать конфигурацию RAID, тип дисков (HDD/SSD), наличие SSD-кэша и сетевую часть (10/25GbE-коммутаторы, LACP).

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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, набор принадлежностей, документация, кабель питания x2
Модель процессора
Intel Xeon D-1531
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
12 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
SATA или SSD
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
140
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
724x482x88 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Synology RackStation RS3621RPxs - 12-отсековое стоечное NAS-хранилище 2U с процессором Intel Xeon D-1531 (6 ядер, 2.2-2.7 ГГц), 8 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 64 ГБ) и двумя резервированными БП по 500 Вт. Модель рассчитана на высокие нагрузки: до ~4.7 ГБ/с последовательного чтения и около 189k IOPS при 4K Random Read при корректной конфигурации дисков и сети.

Для кого и под какие задачи

RS3621RPxs подойдёт компаниям, которым нужен центр файлового хранения, резервного копирования, iSCSI-LUN для виртуализации и других критичных сервисов с круглосуточной работой. 12 отсеков позволяют строить большие RAID-массивы под базы данных, медиаархивы, бэкапы и проектные данные без быстрой замены платформы.

Аппаратные возможности и хранение

Система поддерживает 12 дисков 2.5?/3.5? SATA и масштабируется до 36 накопителей с помощью двух полок расширения RX1217(RP). Два слота PCIe 3.0 x8 позволяют установить 10/25GbE-карты и/или NVMe-адаптеры для SSD-кэша, повышая скорость отклика и пропускную способность.

Сети и ПО

На борту - 4?1GbE RJ-45 с поддержкой агрегации каналов, есть поддержка Wake-on-LAN/WAN и планируемого включения/выключения. Устройство работает под управлением Synology DSM с полным набором сервисов: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, репликация, Active Directory/LDAP, резервное копирование и интеграция с виртуализационными платформами.

Важные нюансы перед покупкой

Модель рассчитана на стойку и серверную инфраструктуру: шум около 50 дБ и энергопотребление уровня 500+ Вт требуют отдельного помещения и продуманного охлаждения. Для достижения заявленных скоростей и отказоустойчивости важно заранее спланировать конфигурацию RAID, тип дисков (HDD/SSD), наличие SSD-кэша и сетевую часть (10/25GbE-коммутаторы, LACP).

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