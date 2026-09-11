Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры струйные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585414
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры струйные
Габариты ШхГхВ, мм
375x169x347
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
принтер, кабель питания, диск с программным обеспечением и драйверами для Windows и macOS, руководство по установке, гарантийный талон, контейнеры с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый)
Скорость черно-белой печати, стр/мин
15
Скорость цветной печати, стр/мин
10
Печать фотографий
Да
Тип картриджа
Epson 003
Подключение
USB, Wi-Fi, USB 2.0, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, USB 2.0, нет, USB, Wi-Fi, нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х23
Вес, кг.
5.25
Описание товара Принтер струйный Epson L1250 A4 WiFi
Принтер струйный Epson L1250 обеспечивает высокое качество печати различных документов и получение красочных фотографий. Принтер предоставляет печать на обычной бумаге, конвертах, глянцевой фотобумаге. Система из 4-х чернил позволяет формировать яркие, четкие и насыщенные изображения. Заявленный производителем ресурс цветных картриджей составляет в пределах 7500 страниц. На панели управления расположены кнопки со световыми индикаторами. В Epson L1250 предусмотрены проводное подключение по USB и беспроводная синхронизация по Wi-Fi.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Принтеры струйные
Габариты ШхГхВ, мм
375x169x347
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
принтер, кабель питания, диск с программным обеспечением и драйверами для Windows и macOS, руководство по установке, гарантийный талон, контейнеры с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый)
Скорость черно-белой печати, стр/мин
15
Скорость цветной печати, стр/мин
10
Печать фотографий
Да
Тип картриджа
Epson 003
Подключение
USB, Wi-Fi, USB 2.0, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, USB 2.0, нет, USB, Wi-Fi, нет
Страна производитель
Китай
Принтер струйный Epson L1250 обеспечивает высокое качество печати различных документов и получение красочных фотографий. Принтер предоставляет печать на обычной бумаге, конвертах, глянцевой фотобумаге. Система из 4-х чернил позволяет формировать яркие, четкие и насыщенные изображения. Заявленный производителем ресурс цветных картриджей составляет в пределах 7500 страниц. На панели управления расположены кнопки со световыми индикаторами. В Epson L1250 предусмотрены проводное подключение по USB и беспроводная синхронизация по Wi-Fi.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
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