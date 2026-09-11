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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 584879
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Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный
Bluetooth гарнитура Audio-Technica ATH-M50XBT2 благодаря своим возможностям станет отличным выбором для комфортного прослушивания музыки, просмотра фильмов и игр. Основой модели являются большие динамики с поддержкой широкого диапазона частот и звуковой схемой 2.0, что обеспечит качественный, насыщенный и объемный звук. Кроме того, наушники оснащены микрофоном и могут использоваться для совершения аудиозвонков. Корпус Audio-Technica ATH-M50XBT2 выполнен из высококачественных материалов и отличается строгим практичным дизайном. Кроме того, модель отличается высоким уровнем комфорта, что достигается за счет конструкции охватывающего типа с удобным оголовьем и мягкими амбушюрами. Подключение гарнитуры к устройствам производится при помощи Bluetooth. Также возможно классическое проводное соединение при помощи AUX-кабеля. Для удобства использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. В качестве источника питания используется емкий аккумулятор, способный обеспечить до 50 ч работы. Модель поставляется в фирменной упаковке с набором кабелей.
Bluetooth гарнитура Audio-Technica ATH-M50XBT2 благодаря своим возможностям станет отличным выбором для комфортного прослушивания музыки, просмотра фильмов и игр. Основой модели являются большие динамики с поддержкой широкого диапазона частот и звуковой схемой 2.0, что обеспечит качественный, насыщенный и объемный звук. Кроме того, наушники оснащены микрофоном и могут использоваться для совершения аудиозвонков. Корпус Audio-Technica ATH-M50XBT2 выполнен из высококачественных материалов и отличается строгим практичным дизайном. Кроме того, модель отличается высоким уровнем комфорта, что достигается за счет конструкции охватывающего типа с удобным оголовьем и мягкими амбушюрами. Подключение гарнитуры к устройствам производится при помощи Bluetooth. Также возможно классическое проводное соединение при помощи AUX-кабеля. Для удобства использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. В качестве источника питания используется емкий аккумулятор, способный обеспечить до 50 ч работы. Модель поставляется в фирменной упаковке с набором кабелей.
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