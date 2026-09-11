Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 584675
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х36х36
Вес, кг.
8.8
Описание товара Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700
Предназначена для приготовления разнообразных кулинарных изделий во фритюре. Множество функций, широкий выбор аксессуаров. 12 программ: жарка, запекание, гриль, сухофрукты и др. PowerConvection идеальный равномерный поток горячего воздуха. Rapid HeatControl готов к немедленному запуску без нагрева. Элегантный черный дизайн с большим смотровым окном. 3 уровня установки решетки и противня вращающийся вертел и корзина для жарки. Съемный поддон для крошек и капель
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, серебристые
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Предназначена для приготовления разнообразных кулинарных изделий во фритюре. Множество функций, широкий выбор аксессуаров. 12 программ: жарка, запекание, гриль, сухофрукты и др. PowerConvection идеальный равномерный поток горячего воздуха. Rapid HeatControl готов к немедленному запуску без нагрева. Элегантный черный дизайн с большим смотровым окном. 3 уровня установки решетки и противня вращающийся вертел и корзина для жарки. Съемный поддон для крошек и капель
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, серебристые
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, серебристые
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