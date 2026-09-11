Top.Mail.Ru
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 1
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 2
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 3
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 4
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 5
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 6
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 7
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
  • Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 1
  • Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 2
  • Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 3
  • Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 4
  • Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 5
  • Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 6
  • Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 7
  • Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584675
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Фритюрницы
Размеры в упаковке, см
41х36х36
Вес, кг.
8.8

Описание товара Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700

Предназначена для приготовления разнообразных кулинарных изделий во фритюре. Множество функций, широкий выбор аксессуаров. 12 программ: жарка, запекание, гриль, сухофрукты и др. PowerConvection идеальный равномерный поток горячего воздуха. Rapid HeatControl готов к немедленному запуску без нагрева. Элегантный черный дизайн с большим смотровым окном. 3 уровня установки решетки и противня вращающийся вертел и корзина для жарки. Съемный поддон для крошек и капель

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Фритюрницы
Описание
Предназначена для приготовления разнообразных кулинарных изделий во фритюре. Множество функций, широкий выбор аксессуаров. 12 программ: жарка, запекание, гриль, сухофрукты и др. PowerConvection идеальный равномерный поток горячего воздуха. Rapid HeatControl готов к немедленному запуску без нагрева. Элегантный черный дизайн с большим смотровым окном. 3 уровня установки решетки и противня вращающийся вертел и корзина для жарки. Съемный поддон для крошек и капель
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...