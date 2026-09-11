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Измельчитель Steba MG 400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель Steba MG 400

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Измельчитель Steba MG 400 - фото 1
Измельчитель Steba MG 400 - фото 2
Измельчитель Steba MG 400 - фото 3
Измельчитель Steba MG 400 - фото 4
Измельчитель Steba MG 400 - фото 5
Измельчитель Steba MG 400 - фото 6
Измельчитель Steba MG 400 - фото 7
Измельчитель Steba MG 400 - фото 8
Измельчитель Steba MG 400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 1
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 2
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 3
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 4
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 5
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 6
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 7
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 8
  • Измельчитель Steba MG 400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584564
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Характеристики

Бренд
Steba
Тип товара
Измельчитель
Размеры в упаковке, см
30х20х18
Вес, кг.
3

Описание товара Измельчитель Steba MG 400

Измельчитель Steba MG 400

Отзывы о товаре Измельчитель Steba MG 400




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Характеристики
Бренд
Steba
Тип товара
Измельчитель
Описание
Измельчитель Steba MG 400
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель Steba MG 400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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