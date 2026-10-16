Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 900 руб.
В наличии
Код товара: 583758
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
24 900 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
65х55х15
Вес, кг.
8.8
Описание товара Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая
Индукционная варочная поверхность MAUNFELD EVI.453-BG представлена в элегантном бежевом цвете. Стеклокерамическая панель легко очищается от сложных загрязнений, сохраняя исходную привлекательность. Плита с независимым типом установки оснащена четырьмя конфорками индукционного типа. Оборудование MAUNFELD EVI.453-BG обладает девятью ступенями мощности, функцией распознавания посуды и яркой индикацией, показывающей остаточное тепло после использования конфорки. Допускается использование посуды с минимальным диаметром дна 11 см. Вы легко разберетесь в сенсорном управлении, настроите таймер или блокировку поверхности для защиты от детей. Плита весит 6.7 кг и обладает размерами 45x51x.4. см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Индукционная варочная поверхность MAUNFELD EVI.453-BG представлена в элегантном бежевом цвете. Стеклокерамическая панель легко очищается от сложных загрязнений, сохраняя исходную привлекательность. Плита с независимым типом установки оснащена четырьмя конфорками индукционного типа. Оборудование MAUNFELD EVI.453-BG обладает девятью ступенями мощности, функцией распознавания посуды и яркой индикацией, показывающей остаточное тепло после использования конфорки. Допускается использование посуды с минимальным диаметром дна 11 см. Вы легко разберетесь в сенсорном управлении, настроите таймер или блокировку поверхности для защиты от детей. Плита весит 6.7 кг и обладает размерами 45x51x.4. см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 24900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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