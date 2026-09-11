Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013
Голосовое управление освещением с помощью таких умных домашних хабов как Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Алиса и Салют. Будь то включение / выключение, регулировка яркости, работа с таймером или создание расписания, с легкостью управляйте освещением с помощью приложения Yeelight. Не хотите вставать, чтобы выключить свет перед сном? Беспроводной умный переключатель Yeelight и пульт дистанционного управления Yeelight Remote сделают это за вас. Arwen S оснащен специальным модулем с 16 миллионами цветовых оттенков для максимально детальной регулировки света. Вы можете включить одновременно основной свет и дополнительную цветовую подсветку, чтобы создать сказочную атмосферу, или каждый вариант освещения по отдельности, чтобы слегка добавить романтического настроения. Чтобы с помощью запатентованного быстросъемного крепления легко установить светильник, аккуратно зафиксируйте основание на посадочном месте. Обеспечить высокий уровень комфорта для создания требуемой атмосферы позволит регулируемая настройка яркости и цветовой температуры освещения. Цветовая температура в диапазоне 2700K-6500K, создает правильный свет для нужного настроения. Arwen S поддерживает режим лунного света со сверхнизкой яркостью, идеальной для ночного времени: мягкое, комфортное свечение убирает блики и снижает зрительное напряжение, совсем как лунный свет. С индексом цветопередачи (Ra) до 95 светильник максимально точно отображает цвета, как при естественном солнечном свете, так что вы увидите свой мир в настоящих красках. Легкий корпус без зазоров обеспечивает эффективную защиту от пыли и насекомых.
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