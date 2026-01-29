Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Санки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 690 руб. 2 312 руб.
В наличии
Код товара: 580020
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 690 руб. -27%
2 312 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Санки
Возраст
от 2 лет
Количество посадочных мест
1
Материал
металл/дерево
Пол
унисекс
Ремень безопасности
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х41х39
Вес, кг.
2.2
Описание товара Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом
Санки Nika Тимка 5 Комфорт Т5К используются для катания и перевозки детей. Зима – время чудес и веселых развлечений! Детские санки – одна из главных зимних забав, возможность весело и активно провести время. Также, санки являются удобным транспортным средством, с помощью которого родители могут перевозить своих детей.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Санки
Возраст
от 2 лет
Количество посадочных мест
1
Материал
металл/дерево
Пол
унисекс
Ремень безопасности
Да
Страна производитель
Китай
Санки Nika Тимка 5 Комфорт Т5К используются для катания и перевозки детей. Зима – время чудес и веселых развлечений! Детские санки – одна из главных зимних забав, возможность весело и активно провести время. Также, санки являются удобным транспортным средством, с помощью которого родители могут перевозить своих детей.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Достоинства:
Комментарий:
санки нормальные,а вот ручка нет. Выпадает не держится
Достоинства:
Комментарий:
санки хорошие, крепкие. только болтиков нет для крепления спинки
Достоинства:
Комментарий:
Санки очень понравились.Яркие красивые есть ремень верёвочка все просто супер.Доставка быстрая.Продавцу спасибо.Рекомендую
Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом
Достоинства:
Комментарий:
санки нормальные,а вот ручка нет. Выпадает не держится
Достоинства:
Комментарий:
санки хорошие, крепкие. только болтиков нет для крепления спинки
Достоинства:
Комментарий:
Санки очень понравились.Яркие красивые есть ремень верёвочка все просто супер.Доставка быстрая.Продавцу спасибо.Рекомендую