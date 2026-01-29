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Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом

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Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 1
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 2
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 3
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 4
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 5
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 6
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 7
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 8
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 9
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Санки
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 1
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 2
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 3
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 4
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 5
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 6
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 7
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 8
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 9
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 690 руб.  2 312 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 580020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом
1 690 руб. -27%
2 312 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Санки
Возраст
от 2 лет
Количество посадочных мест
1
Материал
металл/дерево
Пол
унисекс
Ремень безопасности
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х41х39
Вес, кг.
2.2

Описание товара Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом

Санки Nika Тимка 5 Комфорт Т5К используются для катания и перевозки детей. Зима – время чудес и веселых развлечений! Детские санки – одна из главных зимних забав, возможность весело и активно провести время. Также, санки являются удобным транспортным средством, с помощью которого родители могут перевозить своих детей.

Отзывы о товаре Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом

Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
санки нормальные,а вот ручка нет. Выпадает не держится
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Людмила И.

Достоинства:


Комментарий:
санки хорошие, крепкие. только болтиков нет для крепления спинки
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Елена Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Санки очень понравились.Яркие красивые есть ремень верёвочка все просто супер.Доставка быстрая.Продавцу спасибо.Рекомендую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Санки
Возраст
от 2 лет
Количество посадочных мест
1
Материал
металл/дерево
Пол
унисекс
Ремень безопасности
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Санки Nika Тимка 5 Комфорт Т5К используются для катания и перевозки детей. Зима – время чудес и веселых развлечений! Детские санки – одна из главных зимних забав, возможность весело и активно провести время. Также, санки являются удобным транспортным средством, с помощью которого родители могут перевозить своих детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
санки нормальные,а вот ручка нет. Выпадает не держится
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Людмила И.

Достоинства:


Комментарий:
санки хорошие, крепкие. только болтиков нет для крепления спинки
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Елена Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Санки очень понравились.Яркие красивые есть ремень верёвочка все просто супер.Доставка быстрая.Продавцу спасибо.Рекомендую


Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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