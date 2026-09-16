Уцененный товар Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние, 728678
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Санки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 010 руб. 1 690 руб.
В наличии
Код товара: 728678
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 010 руб. -40%
1 690 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Санки
Возраст
от 2 лет
Количество посадочных мест
1
Материал
металл/дерево
Пол
унисекс
Ремень безопасности
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х41х39
Вес, кг.
2.2
Описание товара Уцененный товар Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (потертости на каркасе, нет креплений) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: санки, ручка, спинка
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Санки
Возраст
от 2 лет
Количество посадочных мест
1
Материал
металл/дерево
Пол
унисекс
Ремень безопасности
Да
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (потертости на каркасе, нет креплений) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: санки, ручка, спинка
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Уцененный товар Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние