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Уцененный товар Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 728678
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Уцененный товар Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние, 728678

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Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом хорошее состояние - фото 1
Уценка
Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Санки
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом хорошее состояние - фото 1
  • Санки&quot;Тимка 5 Комфорт&quot; с колесом хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 010 руб.  1 690 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728678
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние
1 010 руб. -40%
1 690 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Санки
Возраст
от 2 лет
Количество посадочных мест
1
Материал
металл/дерево
Пол
унисекс
Ремень безопасности
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х41х39
Вес, кг.
2.2

Описание товара Уцененный товар Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (потертости на каркасе, нет креплений) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: санки, ручка, спинка

Отзывы о товаре Уцененный товар Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Санки
Возраст
от 2 лет
Количество посадочных мест
1
Материал
металл/дерево
Пол
унисекс
Ремень безопасности
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (потертости на каркасе, нет креплений) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: санки, ручка, спинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Санки"Тимка 5 Комфорт" с колесом хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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