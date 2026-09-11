Top.Mail.Ru
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 1
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 2
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 3
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 4
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 5
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 6
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 7
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 8
Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 1
  • Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 2
  • Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 3
  • Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 4
  • Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 5
  • Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 6
  • Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 7
  • Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 8
  • Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
1 860 руб.  3 859 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577854
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х15
Вес, кг.
1.13

Описание товара Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх

Игрушка бренда Весна Алиса клубничный мусс В3900/О понравится любой девочке. Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически.

Отзывы о товаре Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка бренда Весна Алиса клубничный мусс В3900/О понравится любой девочке. Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алиса клубничный мусс Весна Кукла пластмассовая зу мх - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...