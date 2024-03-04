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Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder

2 Отзывы
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Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 1
Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 2
Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 3
Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 4
Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 5
Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 6
Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
  • Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 1
  • Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 2
  • Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 3
  • Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 4
  • Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 5
  • Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 6
  • Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 360 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577678
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Характеристики

Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 4 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х16
Вес, г.
700

Описание товара Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder

Игрушка от бренда Bruder Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 несомненно понравится вашему ребенку. Погрузчик Bruder — яркая, функциональная модель ? точная копия реального погрузчика Schaffer. Машина подвезёт и поднимет сено на сеновал, погрузит мусор, привезёт песок. Корпус машинки красного цвета сделан из прочного пластика, и порадует своего обладателя долговечностью и функциональностью. В светлую, просторную кабину можно посадить человечка. В комплекте есть съёмные погрузчик и ковш, а также тюк сена. Ковш и погрузчик крепятся к машине с помощью специального механизма. Погрузчик захватывает тюк сена вилами (для этого нужно покрутить рукоятку). Детально проработанные элементы делают игру правдоподобной, что всегда нравится детям. Они придумывают интересные сюжеты, а это помогает развивать фантазию. Подвижные детали тренируют мелкую моторику рук.

Отзывы о товаре Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder

Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Шугуров Александр

Достоинства:


Комментарий:
Понравился погрузчик. Все детали крепкие, надежно установоены, ковш двидется вверх-вниз и по оси. Можно заменить на держалку для сена. Ребенок очень доволен, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
если об пол не бросать, то и сломаться ничего недолжно!) этой фирмы у ребенка несколько игрушек, все довольно качественные!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 4 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Bruder Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 несомненно понравится вашему ребенку. Погрузчик Bruder — яркая, функциональная модель ? точная копия реального погрузчика Schaffer. Машина подвезёт и поднимет сено на сеновал, погрузит мусор, привезёт песок. Корпус машинки красного цвета сделан из прочного пластика, и порадует своего обладателя долговечностью и функциональностью. В светлую, просторную кабину можно посадить человечка. В комплекте есть съёмные погрузчик и ковш, а также тюк сена. Ковш и погрузчик крепятся к машине с помощью специального механизма. Погрузчик захватывает тюк сена вилами (для этого нужно покрутить рукоятку). Детально проработанные элементы делают игру правдоподобной, что всегда нравится детям. Они придумывают интересные сюжеты, а это помогает развивать фантазию. Подвижные детали тренируют мелкую моторику рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Шугуров Александр

Достоинства:


Комментарий:
Понравился погрузчик. Все детали крепкие, надежно установоены, ковш двидется вверх-вниз и по оси. Можно заменить на держалку для сена. Ребенок очень доволен, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
если об пол не бросать, то и сломаться ничего недолжно!) этой фирмы у ребенка несколько игрушек, все довольно качественные!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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