Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 360 руб.
3 723
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577678
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Описание товара Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder
Игрушка от бренда Bruder Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 несомненно понравится вашему ребенку. Погрузчик Bruder — яркая, функциональная модель ? точная копия реального погрузчика Schaffer. Машина подвезёт и поднимет сено на сеновал, погрузит мусор, привезёт песок. Корпус машинки красного цвета сделан из прочного пластика, и порадует своего обладателя долговечностью и функциональностью. В светлую, просторную кабину можно посадить человечка. В комплекте есть съёмные погрузчик и ковш, а также тюк сена. Ковш и погрузчик крепятся к машине с помощью специального механизма. Погрузчик захватывает тюк сена вилами (для этого нужно покрутить рукоятку). Детально проработанные элементы делают игру правдоподобной, что всегда нравится детям. Они придумывают интересные сюжеты, а это помогает развивать фантазию. Подвижные детали тренируют мелкую моторику рук.
Игрушка от бренда Bruder Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 несомненно понравится вашему ребенку. Погрузчик Bruder — яркая, функциональная модель ? точная копия реального погрузчика Schaffer. Машина подвезёт и поднимет сено на сеновал, погрузит мусор, привезёт песок. Корпус машинки красного цвета сделан из прочного пластика, и порадует своего обладателя долговечностью и функциональностью. В светлую, просторную кабину можно посадить человечка. В комплекте есть съёмные погрузчик и ковш, а также тюк сена. Ковш и погрузчик крепятся к машине с помощью специального механизма. Погрузчик захватывает тюк сена вилами (для этого нужно покрутить рукоятку). Детально проработанные элементы делают игру правдоподобной, что всегда нравится детям. Они придумывают интересные сюжеты, а это помогает развивать фантазию. Подвижные детали тренируют мелкую моторику рук.
Комментарий:
Понравился погрузчик. Все детали крепкие, надежно установоены, ковш двидется вверх-вниз и по оси. Можно заменить на держалку для сена. Ребенок очень доволен, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
Сергей З.
Достоинства:
Комментарий:
если об пол не бросать, то и сломаться ничего недолжно!) этой фирмы у ребенка несколько игрушек, все довольно качественные!
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Погрузчик Schaffer с рулоном 02-192 Bruder
Достоинства:
Комментарий:
Понравился погрузчик. Все детали крепкие, надежно установоены, ковш двидется вверх-вниз и по оси. Можно заменить на держалку для сена. Ребенок очень доволен, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
если об пол не бросать, то и сломаться ничего недолжно!) этой фирмы у ребенка несколько игрушек, все довольно качественные!