Электромассажер Kitfort КТ-2905
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Характеристики
Описание товара Электромассажер Kitfort КТ-2905
Электромассажёр для шеи и плеч Kitfort КТ-2905 поможет избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или тем, у кого сидячий образ жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, электромассажёр устраняет стресс и затекание мышц. Пользоваться им можно дома, в офисе и даже в автомобиле. Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью удлинённых ручек. У КТ-2905 есть функция инфракрасного прогрева, а также таймер с автоматическим отключением после 15-минутного сеанса. Инфракрасный прогрев улучшает кровообращение и лимфоотток, тем самым повышается эффективность массажа. Удобная панель управления располагается на ручке электромассажёра. У КТ-2905 предусмотрены 3 скорости разминающего массажа, а также выбор направления вращения роликов. Массажёр КТ-2905 прекрасно справится с массажем поясницы и живота. Почувствуйте расслабление после долгого дня! Прибор также подойдёт для массажа бёдер и стоп. 15-минутного сеанса вполне достаточного для снятия усталости. Корпус электромассажёра можно чистить ворсовой щёткой. Кожух прибора съёмный, на молнии. Массажные ролики также легко чистятся мягкой тканью с микрофиброй. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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