Моноблок IRU Агат 313 (1851560)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Операционная система
Free DOS
Процессор
Intel Core i3 10100 3.6ГГц
Разрешение экрана
1920x1080
Цвет
черный
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Объем накопителя, ГБ
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 575241
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Камера
да
Максимальный объем оперативной памяти, МБ
32768
Операционная система
Free DOS
Оптический привод
да
Поверхность экрана
матовый
Процессор
Intel Core i3 10100 3.6ГГц
Разрешение экрана
1920x1080
Тип оперативной памяти
DDR4
Цвет
черный
Технология экрана
IPS
Яркость
250 кд/м?
Объем видеопамяти
SMA
Серия процессора
Intel Core i3
Производитель процессора
Intel
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Видео интерфейсы
HDMI
Количество портов USB 2.0
4
Количество портов USB 3.0
2
Объем накопителя, ГБ
256
Тип накопителя
SSD
Размеры в упаковке, см
65х40х20
Вес, кг.
5.6
Описание товара Моноблок IRU Агат 313 (1851560)
Описание товара Моноблок IRU Агат 313 (1851560) Экономьте пространство и избавляйтесь от лишних проводов с помощью моноблока, в корпусе которого объединены компьютер и монитор. Наслаждайтесь удобным и изящным дизайном вашего моноблока. Поддерживайте порядок на рабочем месте с помощью отсека для аксессуаров и управления кабелями.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Камера
да
Максимальный объем оперативной памяти, МБ
32768
Операционная система
Free DOS
Оптический привод
да
Поверхность экрана
матовый
Процессор
Intel Core i3 10100 3.6ГГц
Разрешение экрана
1920x1080
Тип оперативной памяти
DDR4
Цвет
черный
Развернуть
Технология экрана
IPS
Яркость
250 кд/м?
Объем видеопамяти
SMA
Серия процессора
Intel Core i3
Производитель процессора
Intel
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Видео интерфейсы
HDMI
Количество портов USB 2.0
4
Количество портов USB 3.0
2
Объем накопителя, ГБ
256
Тип накопителя
SSD
Описание товара Моноблок IRU Агат 313 (1851560) Экономьте пространство и избавляйтесь от лишних проводов с помощью моноблока, в корпусе которого объединены компьютер и монитор. Наслаждайтесь удобным и изящным дизайном вашего моноблока. Поддерживайте порядок на рабочем месте с помощью отсека для аксессуаров и управления кабелями.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг
Моноблок IRU Агат 313 (1851560) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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