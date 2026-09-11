Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Видеопанель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572945
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Описание товара Видеопанель Falcon Eye AVC-305 медный
Накладная видеопанель FALCON EYE AVC-305 – это недорогое и надежное решений для системы безопасности вашего дома. Устройство совместимо практически со всеми моделями современных домофонов. Оно легко в подключении и установке. При этом панель отличается компактным размером и стильным дизайном металлического корпуса, имитирующего медную чеканку. Видеопанель FALCON EYE AVC-305 с цветной камерой предусматривает типовое 4-проводное подключение. Модель оснащена ИК-подсветкой и в условиях слабого или полного отсутствия освещения переходит в режим черно-белого изображения. В комплект поставки входит полный набор крепежных элементов, декоративных заглушек, козырек, защищающий от осадков, а также уголок для установки панели под углом 30 градусов.
Накладная видеопанель FALCON EYE AVC-305 – это недорогое и надежное решений для системы безопасности вашего дома. Устройство совместимо практически со всеми моделями современных домофонов. Оно легко в подключении и установке. При этом панель отличается компактным размером и стильным дизайном металлического корпуса, имитирующего медную чеканку. Видеопанель FALCON EYE AVC-305 с цветной камерой предусматривает типовое 4-проводное подключение. Модель оснащена ИК-подсветкой и в условиях слабого или полного отсутствия освещения переходит в режим черно-белого изображения. В комплект поставки входит полный набор крепежных элементов, декоративных заглушек, козырек, защищающий от осадков, а также уголок для установки панели под углом 30 градусов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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