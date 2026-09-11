Top.Mail.Ru
Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа - фото 1
Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа - фото 2
Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа - фото 3
Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ключницы брелоки
  • Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа - фото 1
  • Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа - фото 2
  • Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа - фото 3
  • Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
6 190 руб.  14 161 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Ключницы брелоки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа

Элегантная ключница выполнена из высококачественной натуральной кожи из коллекции Blue Square фирменными голубыми вставками. Компактный, но тоже время невероятно удобный практичный повседневный аксессуар!



Смотрите также: Визитницы, Чемоданы

Отзывы о товаре Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Ключницы брелоки
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантная ключница выполнена из высококачественной натуральной кожи из коллекции Blue Square фирменными голубыми вставками. Компактный, но тоже время невероятно удобный практичный повседневный аксессуар!


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/N черный натур.кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...