Термометр электронный Beurer FT15/1 белый
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Характеристики
Описание товара Термометр электронный Beurer FT15/1 белый
Термометр BEURER FT15/1 электронный, белыйМедицинский электронный экспресс термометр от немецкого бренда BEURER для контактного измерения температуры. Термометр прост в применении и позволяет проводить измерения ректально, орально и подмышечно (наиболее длительный и неточный способ, не рекомендован врачами); результат измерения отображается на дисплее. Вы можете определять температуру в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта. Длительность измерения около 10 секунд! У BEURER FT15 гибкий измерительный наконечник. Сразу после включения термометр проводит самотестирование в течение 2 сек. Если измеряемая температура выше 37,8 градусов, звучит акустическая сигнализация: короткие сигналы в течение 10 сек. BEURER FT15 имеет водонепроницаемый корпус, который можно дезинфицировать. Выключение термометра производится автоматически, через 10 мин. после завершения измерения.Термометр не содержит ртути, без стеклянных элементов, имеется защитный чехол .О завершении измерения термометр информирует звуковым сигналом, сохраняет результат последнего измерения.Точность измерения ±0,1 градуса (в диапазоне от 35,5 до 42 градусов)Точность измерения ±0,2 градуса (в диапазоне от 32 до 35,4 градусов и от 42,1 до 42,9 градусов), индикатор низкого заряда батарейки.Батарейка (1 x 1,5 В LR41) входит в комплект.
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