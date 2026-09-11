Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
для финишной обработки газона и ухода за кустами
Тип инструмента
аккумуляторный
Материал лезвия
сталь
Аккумулятор в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
1 480 руб.
3 335
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568809
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2
Садовые ножницы DEKO — это надежный инструмент для ухода за кустарниками и придания им ухоженного вида. Они идеально подходят для точной и легкой обрезки благодаря качественным характеристикам, которые обеспечивают комфорт и безопасность при работе. Лезвия ножниц изготовлены из прочной стали, что гарантирует долговечность и остроту на долгий срок эксплуатации. Общая длина инструмента составляет впечатляющие 3250 мм, что обеспечивает отличный доступ даже к самым труднодоступным участкам в саду. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортный и надежный захват, снижая усталость рук при длительном использовании. Садовые ножницы DEKO — это отличное сочетание функциональности и удобства, которое придется по душе как профессионалам, так и любителям садоводства.
Садовые ножницы DEKO — это надежный инструмент для ухода за кустарниками и придания им ухоженного вида. Они идеально подходят для точной и легкой обрезки благодаря качественным характеристикам, которые обеспечивают комфорт и безопасность при работе. Лезвия ножниц изготовлены из прочной стали, что гарантирует долговечность и остроту на долгий срок эксплуатации. Общая длина инструмента составляет впечатляющие 3250 мм, что обеспечивает отличный доступ даже к самым труднодоступным участкам в саду. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортный и надежный захват, снижая усталость рук при длительном использовании. Садовые ножницы DEKO — это отличное сочетание функциональности и удобства, которое придется по душе как профессионалам, так и любителям садоводства.
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2