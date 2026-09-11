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Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2

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Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 1
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Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 7
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 8
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 9
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 10
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 11
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 12
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 13
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 14
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 15
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 16
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 17
Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
для финишной обработки газона и ухода за кустами
Тип инструмента
аккумуляторный
Материал лезвия
сталь
Аккумулятор в комплекте
1
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 1
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 2
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 3
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 4
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 5
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 6
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 7
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 8
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 9
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 10
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 11
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 12
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 13
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 14
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 15
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 16
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 17
  • Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
1 480 руб.  3 335 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568809
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
для финишной обработки газона и ухода за кустами
Тип инструмента
аккумуляторный
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
110
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Габариты без упаковки
3250 мм
Аккумулятор в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1.5 А·ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х10
Вес, кг.
1.14

Описание товара Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2

Садовые ножницы DEKO — это надежный инструмент для ухода за кустарниками и придания им ухоженного вида. Они идеально подходят для точной и легкой обрезки благодаря качественным характеристикам, которые обеспечивают комфорт и безопасность при работе. Лезвия ножниц изготовлены из прочной стали, что гарантирует долговечность и остроту на долгий срок эксплуатации. Общая длина инструмента составляет впечатляющие 3250 мм, что обеспечивает отличный доступ даже к самым труднодоступным участкам в саду. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортный и надежный захват, снижая усталость рук при длительном использовании. Садовые ножницы DEKO — это отличное сочетание функциональности и удобства, которое придется по душе как профессионалам, так и любителям садоводства.

Отзывы о товаре Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS7.2




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Ножницы для кустарников
Назначение
для финишной обработки газона и ухода за кустами
Тип инструмента
аккумуляторный
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
110
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Габариты без упаковки
3250 мм
Аккумулятор в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1.5 А·ч
Страна производитель
Китай
Описание
Садовые ножницы DEKO — это надежный инструмент для ухода за кустарниками и придания им ухоженного вида. Они идеально подходят для точной и легкой обрезки благодаря качественным характеристикам, которые обеспечивают комфорт и безопасность при работе. Лезвия ножниц изготовлены из прочной стали, что гарантирует долговечность и остроту на долгий срок эксплуатации. Общая длина инструмента составляет впечатляющие 3250 мм, что обеспечивает отличный доступ даже к самым труднодоступным участкам в саду. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортный и надежный захват, снижая усталость рук при длительном использовании. Садовые ножницы DEKO — это отличное сочетание функциональности и удобства, которое придется по душе как профессионалам, так и любителям садоводства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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