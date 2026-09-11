Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS3.6
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Характеристики
Тип товара
Ножницы для кустарников
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Скорость реза (резов в минуту)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%2 570 руб. 2 963 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568807
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы для кустарников
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Скорость реза (резов в минуту)
1000
Длина лезвия, мм
110
Материал рукоятки
резина
Габариты без упаковки
325 мм
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500 мАч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х10
Вес, кг.
1.09
Описание товара Ножницы садовые аккумуляторные DEKO DKGS3.6
Садовые аккумуляторные ножницы DEKO DKGS3.6 063-4244 подходят для стрижки кустарников и газона. Многофункциональность. В комплекте предусмотрены два лезвия - для стрижки кустарников и травы. Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает надежный захват. Модель отличается малым весом, что гарантирует работу без усталости. Для контроля уровня заряда предусмотрен светодиодный индикатор. Замена ножей производится без применения дополнительного инструмента. Инструмент оснащен кнопкой блокировки от случайного включения.
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Бренд
Тип товара
Ножницы для кустарников
Тип инструмента
аккумуляторный
Тип ножа
двухсторонний
Форма лезвий
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Скорость реза (резов в минуту)
1000
Длина лезвия, мм
110
Материал рукоятки
резина
Габариты без упаковки
325 мм
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500 мАч
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Страна производитель
Китай
Садовые аккумуляторные ножницы DEKO DKGS3.6 063-4244 подходят для стрижки кустарников и газона. Многофункциональность. В комплекте предусмотрены два лезвия - для стрижки кустарников и травы. Рукоятка с прорезиненным покрытием обеспечивает надежный захват. Модель отличается малым весом, что гарантирует работу без усталости. Для контроля уровня заряда предусмотрен светодиодный индикатор. Замена ножей производится без применения дополнительного инструмента. Инструмент оснащен кнопкой блокировки от случайного включения.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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