Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 120 руб.
В наличии
Код товара: 568069
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
7.7
Описание товара Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 40-дюймовому экрану с разрешением 1920x817 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 510 руб.3628 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1030S
-
В наличииЦена 15 130 руб.3783 руб. в СплитТелевизор Xiaomi A Pro 32 2026 32" L32MB-APRU
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF7010T
-
В наличииЦена 17 050 руб.4263 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 660 руб.4415 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultr...
-
В наличииЦена 17 720 руб.4430 руб. в СплитТелевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный
-
В наличииЦена 18 200 руб.4550 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 40-дюймовому экрану с разрешением 1920x817 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый