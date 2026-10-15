Телевизор LED BBK 40" 40LEM-1054/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 890 руб.
В наличии
Код товара: 752218
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 890 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
6.95
Описание товара Телевизор LED BBK 40" 40LEM-1054/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Телевизор LED BBK 40" 40LEM-1054/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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Телевизор LED BBK 40" 40LEM-1054/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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Телевизор LED BBK 40" 40LEM-1054/FTS2C (W) белый FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - купить по цене 13890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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