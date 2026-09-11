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Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер

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Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 1
Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 2
Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 3
Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 4
Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 5
Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 6
Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 7
Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 8
Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 9
Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 1
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 2
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 3
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 4
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 5
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 6
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 7
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 8
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 9
  • Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 610 руб.  4 893 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 567902
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Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, г.
720

Описание товара Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер

PROLOGY CMX-250 — FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMX-250 FM/USB ресивер




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Описание
PROLOGY CMX-250 — FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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