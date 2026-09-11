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Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250

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Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250 - фото 1
Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
  • Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250 - фото 1
  • Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566281
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Характеристики

Бренд
Armero
Тип товара
Нож
Материал лезвия
сталь
Материал рукояти
металл
Общая длина
25
Особенности
Есть автоблокировка.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х6х2
Вес, г.
220

Описание товара Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250

Строительные ножи Armero созданы для точных и надёжных работ. Лезвие из стали обеспечивает отличную остроту и долгий срок службы, позволяя легко справляться с разными задачами на стройке или в быту. Металлическая рукоять делает инструмент прочным и устойчивым к износу — его удобно держать даже при длительном использовании. Благодаря компактной длине всего 25 мм нож занимает минимум места в ящике, кармане или сумке. Такой инструмент идеально подойдёт тем, кто ценит надежность и лаконичность в работе.



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Отзывы о товаре Стальной нож с сегментированным лезвием 25мм ARMERO A511/250




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Armero
Тип товара
Нож
Материал лезвия
сталь
Материал рукояти
металл
Общая длина
25
Особенности
Есть автоблокировка.
Страна производитель
Китай
Описание
Строительные ножи Armero созданы для точных и надёжных работ. Лезвие из стали обеспечивает отличную остроту и долгий срок службы, позволяя легко справляться с разными задачами на стройке или в быту. Металлическая рукоять делает инструмент прочным и устойчивым к износу — его удобно держать даже при длительном использовании. Благодаря компактной длине всего 25 мм нож занимает минимум места в ящике, кармане или сумке. Такой инструмент идеально подойдёт тем, кто ценит надежность и лаконичность в работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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