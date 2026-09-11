Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручной зажим
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565658
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручной зажим
Дополнительно
U-образный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
586
Описание товара Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01
Ручной зажим сварщика 250x35мм STAYER PROFI PRO-Fix 22470_z01 представляет собой усиленное приспособление для захвата и фиксации заготовок для последующей обработки. Конструкция изделия выкована из прочной и качественной стали, рабочие части закалены.
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Ручной зажим сварщика 250x35мм STAYER PROFI PRO-Fix 22470_z01 представляет собой усиленное приспособление для захвата и фиксации заготовок для последующей обработки. Конструкция изделия выкована из прочной и качественной стали, рабочие части закалены.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Ручной зажим сварщика STAYER PROFI PRO-Fix, 250x35мм 22470z01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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