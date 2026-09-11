Анемометр Testo 410-2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Измерение температуры
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565520
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Характеристики
Бренд
Testo
Тип оборудования
анемометр
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Измерение температуры
Да
Max измеряемая температура °С
50
Питание
2x AAA
Особенности
тип зонда - крыльчатка
Габариты без упаковки
133х46х25 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х13х4
Вес, г.
260
Описание товара Анемометр Testo 410-2
Анемометр Testo с крыльчаткой 410-2 предназначен для измерения скорости и влажности воздушного потока в системах вентиляции и воздуховодах. Встроенная крыльчатка позволяет одновременно измерять температуру и скорость воздуха, за уровень влажности отвечает отдельный сенсор. Все измерения отображаются большими цифрами на ЖК-дисплее с синей подсветкой. Корпус измерителя изготовлен из пластика, который продлевает срок службы и предохраняет инструмент от механических повреждений.
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Бренд
Testo
Тип оборудования
анемометр
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Измерение температуры
Да
Max измеряемая температура °С
50
Питание
2x AAA
Особенности
тип зонда - крыльчатка
Габариты без упаковки
133х46х25 мм
Страна производитель
Германия
Анемометр Testo с крыльчаткой 410-2 предназначен для измерения скорости и влажности воздушного потока в системах вентиляции и воздуховодах. Встроенная крыльчатка позволяет одновременно измерять температуру и скорость воздуха, за уровень влажности отвечает отдельный сенсор. Все измерения отображаются большими цифрами на ЖК-дисплее с синей подсветкой. Корпус измерителя изготовлен из пластика, который продлевает срок службы и предохраняет инструмент от механических повреждений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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