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Сирена Centurion SPD 1-8Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сирена Centurion SPD 1-8Z

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Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 1
Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 2
Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 3
Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 4
Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
  • Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 1
  • Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 2
  • Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 3
  • Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 4
  • Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561117
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Характеристики

Бренд
Centurion
Тип товара
Автосигнализация
Размеры в упаковке, см
9х8х7
Вес, г.
200

Описание товара Сирена Centurion SPD 1-8Z

Сирена динамическая Centurion SPD 1-8Z - компактный корпус, 1 тон, мощность - 20 Вт

Отзывы о товаре Сирена Centurion SPD 1-8Z




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Характеристики
Бренд
Centurion
Тип товара
Автосигнализация
Описание
Сирена динамическая Centurion SPD 1-8Z - компактный корпус, 1 тон, мощность - 20 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сирена Centurion SPD 1-8Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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