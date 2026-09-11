Top.Mail.Ru
Шторки Godox LB-01 для FLS8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шторки Godox LB-01 для FLS8

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шторки Godox LB-01 для FLS8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шторки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558644
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Шторки
Размеры в упаковке, см
40х30х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Шторки Godox LB-01 для FLS8

Восьмилепестковые шторки на оптическую насадку FLS8. шторки позволяют ограничить рассеивание светового потока и регулировать его форму для создания кинематографического художественного эффекта. К корпусу прикреплен страховой тросик с карабином, чтобы предотвратить случайное падение оборудования

Отзывы о товаре Шторки Godox LB-01 для FLS8




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Шторки
Описание
Восьмилепестковые шторки на оптическую насадку FLS8. шторки позволяют ограничить рассеивание светового потока и регулировать его форму для создания кинематографического художественного эффекта. К корпусу прикреплен страховой тросик с карабином, чтобы предотвратить случайное падение оборудования
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шторки Godox LB-01 для FLS8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...