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Пластиковый защитный колпак Godox для студийной вспышки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пластиковый защитный колпак Godox для студийной вспышки

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Пластиковый защитный колпак Godox для студийной вспышки - фото 1
Пластиковый защитный колпак Godox для студийной вспышки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для фотоаппаратов и видеокамер
  • Пластиковый защитный колпак Godox для студийной вспышки - фото 1
  • Пластиковый защитный колпак Godox для студийной вспышки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558639
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Прочие аксессуары для фотоаппаратов и видеокамер
Дополнительно
материал - пластик, размер - 10х12.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х11
Вес, г.
200

Описание товара Пластиковый защитный колпак Godox для студийной вспышки

Пластиковый защитный колпак Godox для студийных вспышек серии MS, QIII, QSII и SKII, защищает моделирующую лампу прибора во время хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Пластиковый защитный колпак Godox для студийной вспышки




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Прочие аксессуары для фотоаппаратов и видеокамер
Дополнительно
материал - пластик, размер - 10х12.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Пластиковый защитный колпак Godox для студийных вспышек серии MS, QIII, QSII и SKII, защищает моделирующую лампу прибора во время хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пластиковый защитный колпак Godox для студийной вспышки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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