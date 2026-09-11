Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA150D x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
190
Цветовая температура
5600 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558634
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA150D x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
190
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х23х21
Вес, г.
300
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Litemons LA150D
Компания Godox стремится к совершенству, добиваясь поддержки и восхищения своих клиентов. Но чем дальше мы продвигаемся, тем больше ответственности хотим взять на себя, внося свой вклад в развитие индустрии. Стремясь обеспечить доступное световое решение для тех, кто хочет начать творить, мы рады представить бюджетные осветители Litemons
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель LA150D x1, рефлектор RFT-19 x1, защитная крышка x1, сетевой адаптер x1, кабель питания x1, крепежная лента x1, страховочный тросик x1, упаковка
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
190
Цветовая температура
5600 К
Габаритные размеры, см
20.5х14.5х21.5
Страна производитель
Китай
Компания Godox стремится к совершенству, добиваясь поддержки и восхищения своих клиентов. Но чем дальше мы продвигаемся, тем больше ответственности хотим взять на себя, внося свой вклад в развитие индустрии. Стремясь обеспечить доступное световое решение для тех, кто хочет начать творить, мы рады представить бюджетные осветители Litemons
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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