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Мотопомпа бензиновая Champion GP80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотопомпа бензиновая Champion GP80

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Мотопомпа бензиновая Champion GP80 - фото 1
Мотопомпа бензиновая Champion GP80 - фото 2
Мотопомпа бензиновая Champion GP80 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
  • Мотопомпа бензиновая Champion GP80 - фото 1
  • Мотопомпа бензиновая Champion GP80 - фото 2
  • Мотопомпа бензиновая Champion GP80 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
17 990 руб.  19 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55504
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Вес, кг.
24.4

Описание товара Мотопомпа бензиновая Champion GP80

Для слабо загрязненной и чистой воды. Мощность 6.5 л. с. Высота/глубина подъема/всасывания – 28/8 метров.



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Отзывы о товаре Мотопомпа бензиновая Champion GP80




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Описание
Для слабо загрязненной и чистой воды. Мощность 6.5 л. с. Высота/глубина подъема/всасывания – 28/8 метров.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотопомпа бензиновая Champion GP80 - купить по цене 17990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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