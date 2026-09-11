Донный клапан Lemark (LM8500BL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Донный клапан Lemark (LM8500BL)
Универсальный донный клапан Lemark Click-clack для слива диаметром 32 мм имеет круглую крышку размером 63.5 мм и изготовлен из латуни. Универсальность данного клапана означает использование как в раковинах с переливом, так и без него. В устройстве выпуска других донных клапанов имеется специальное отверстие для перелива. Универсальный же клапан состоит из двух частей с возможностью регулировки высоты под высоту слива раковины. Расстояние между верхней и нижней частью регулируется от 5 до 60 мм, что и позволяет сопоставить клапан с выходом перелива раковины. Механизм Click-clack (Клик-клак) назван созвучно своему действию – при нажатии на крышку клапан закрывается, при повторном нажатии – открывается.
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