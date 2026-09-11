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Бинокль Veber Fisher 10*42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Fisher 10*42

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Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 2
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Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 4
Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 5
Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 6
Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 7
Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 1
  • Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 2
  • Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 3
  • Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 4
  • Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 5
  • Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 6
  • Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 7
  • Бинокль Veber Fisher 10*42 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 546094
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х8
Вес, кг.
1

Описание товара Бинокль Veber Fisher 10*42

Бинокль 1042 Veber Fisher (camo) - это туристический бинокль, специально разработанный для любителей активного отдыха, таких как охотники, рыбаки и искатели приключений. Он оснащен 10-кратным увеличением и диаметром объектива 42 мм, что позволяет обнаруживать объекты в пространстве и удерживать их перед собой во время движения. Бинокль Veber Fisher 1042 оснащен Roof-призмами, изготовленными из высококачественного стекла Bak4. Это стекло обладает высоким коэффициентом преломления, что практически полностью убирает оптические искажения по краям поля зрения. Roof-призмы меньше подвержены разъюстировке при тряске и небольших ударах, что обеспечивает стабильность изображения.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Fisher 10*42




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль 1042 Veber Fisher (camo) - это туристический бинокль, специально разработанный для любителей активного отдыха, таких как охотники, рыбаки и искатели приключений. Он оснащен 10-кратным увеличением и диаметром объектива 42 мм, что позволяет обнаруживать объекты в пространстве и удерживать их перед собой во время движения. Бинокль Veber Fisher 1042 оснащен Roof-призмами, изготовленными из высококачественного стекла Bak4. Это стекло обладает высоким коэффициентом преломления, что практически полностью убирает оптические искажения по краям поля зрения. Roof-призмы меньше подвержены разъюстировке при тряске и небольших ударах, что обеспечивает стабильность изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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