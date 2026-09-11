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Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1)

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Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото 1
Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото 2
Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото 3
Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото 1
  • Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото 2
  • Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото 3
  • Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543820
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, кг.
1.05

Описание товара Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1)

Коврик Razer Strider (2XL) размером 90x41 см способен закрывать практически весь компьютерный стол, обеспечивая мыши неограниченное пространство для маневров. Покрытие speed + control отвечает за ее непревзойденное скольжение. Прорезиненное основание гарантирует надежную фиксацию аксессуара на столе и не позволяет ему скользить.За счет прошитых краев коврик Razer Strider (2XL) не расклеится. Толщина аксессуара составляет 3 мм. Это означает, что запястье или кисть не придется приподнимать и напрягать руку.

Отзывы о товаре Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Коврик Razer Strider (2XL) размером 90x41 см способен закрывать практически весь компьютерный стол, обеспечивая мыши неограниченное пространство для маневров. Покрытие speed + control отвечает за ее непревзойденное скольжение. Прорезиненное основание гарантирует надежную фиксацию аксессуара на столе и не позволяет ему скользить.За счет прошитых краев коврик Razer Strider (2XL) не расклеится. Толщина аксессуара составляет 3 мм. Это означает, что запястье или кисть не придется приподнимать и напрягать руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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