Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543820
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, кг.
1.05
Описание товара Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1)
Коврик Razer Strider (2XL) размером 90x41 см способен закрывать практически весь компьютерный стол, обеспечивая мыши неограниченное пространство для маневров. Покрытие speed + control отвечает за ее непревзойденное скольжение. Прорезиненное основание гарантирует надежную фиксацию аксессуара на столе и не позволяет ему скользить.За счет прошитых краев коврик Razer Strider (2XL) не расклеится. Толщина аксессуара составляет 3 мм. Это означает, что запястье или кисть не придется приподнимать и напрягать руку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Коврик Razer Strider (2XL) размером 90x41 см способен закрывать практически весь компьютерный стол, обеспечивая мыши неограниченное пространство для маневров. Покрытие speed + control отвечает за ее непревзойденное скольжение. Прорезиненное основание гарантирует надежную фиксацию аксессуара на столе и не позволяет ему скользить.За счет прошитых краев коврик Razer Strider (2XL) не расклеится. Толщина аксессуара составляет 3 мм. Это означает, что запястье или кисть не придется приподнимать и напрягать руку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик Razer Strider XXL (RZ02-03810100-R3M1)