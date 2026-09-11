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Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак

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Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 1
Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 2
Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 3
Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 4
Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 5
Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 1
  • Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 2
  • Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 3
  • Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 4
  • Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 5
  • Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541226
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
5
Материал платформы
стекло
Синхронизация по Bluetooth
нет
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х3
Вес, г.
481

Описание товара Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак

Весы напольные BQ - это стильное и практичное решение для точного измерения вашего веса. Эти весы предназначены для небольших нагрузок и идеально подходят для взвешивания предметов до 5 кг. Платформа выполнена из прочного и эстетичного стекла, что придаёт устройству элегантный внешний вид и делает его устойчивым к износу при регулярном использовании. Одной из полезных функций является автоматическое выключение, которое помогает сохранять заряд батареи, обеспечивая простоту и удобство использования. Несмотря на отсутствие функции синхронизации по Bluetooth, весы BQ предлагают базовый набор характеристик, который необходим для комфортного ежедневного использования. Эти весы представляют бренд BQ, известный своим качеством и вниманием к деталям. Они станут отличным выбором для тех, кто ценит минимализм и эффективность в каждой детали.



Теги товара: стеклянные

Отзывы о товаре Весы кухонные BQ-KS1007 Спартак




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
5
Материал платформы
стекло
Синхронизация по Bluetooth
нет
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Весы напольные BQ - это стильное и практичное решение для точного измерения вашего веса. Эти весы предназначены для небольших нагрузок и идеально подходят для взвешивания предметов до 5 кг. Платформа выполнена из прочного и эстетичного стекла, что придаёт устройству элегантный внешний вид и делает его устойчивым к износу при регулярном использовании. Одной из полезных функций является автоматическое выключение, которое помогает сохранять заряд батареи, обеспечивая простоту и удобство использования. Несмотря на отсутствие функции синхронизации по Bluetooth, весы BQ предлагают базовый набор характеристик, который необходим для комфортного ежедневного использования. Эти весы представляют бренд BQ, известный своим качеством и вниманием к деталям. Они станут отличным выбором для тех, кто ценит минимализм и эффективность в каждой детали.


Теги товара: стеклянные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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