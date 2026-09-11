Wi-Fi роутер Ubiquiti AmpliFi Alien (AFI-ALN-R)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540924
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.3
Описание товара Wi-Fi роутер Ubiquiti AmpliFi Alien (AFI-ALN-R)
AmpliFi Alien Router новинка обладающая революционной производительностью 8х8 MU-MIMO, выпущенная подразделением Ubiquiti ULabs! Модель обеспечивает невероятную пропускную способность, которая достигает 7685 Мбит/c. Возможны такие показатели благодаря применению радиомодуля с использованием стандарта беспроводной связи последнего поколения 802.11ax WiFi 6!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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AmpliFi Alien Router новинка обладающая революционной производительностью 8х8 MU-MIMO, выпущенная подразделением Ubiquiti ULabs! Модель обеспечивает невероятную пропускную способность, которая достигает 7685 Мбит/c. Возможны такие показатели благодаря применению радиомодуля с использованием стандарта беспроводной связи последнего поколения 802.11ax WiFi 6!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер Ubiquiti AmpliFi Alien (AFI-ALN-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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